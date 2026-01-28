Sale Miguel Ángel Medina de la Fiscalía en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA. – Miguel Ángel Medina confirmó su salida como delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, con sede en Monclova, al reconocer que recibió una invitación directa del fiscal general, Federico Montañez, para integrarse a su equipo de trabajo en oficinas centrales, en la ciudad de Saltillo.

El aún delegado señaló que su cambio obedece a una nueva responsabilidad dentro de la misma dependencia estatal y que su salida forma parte de la dinámica normal de la institución. "Tengo una invitación del ciudadano Fiscal, Federico Montañez, para integrarme a su equipo de trabajo allá en oficinas centrales, lo cual pues encantado de hacerlo. Tú sabes que los puestos son temporales y están sujetos a las circunstancias de cómo vayan evolucionando las cosas", expresó.

Medina admitió que deja la Región Centro con sentimientos encontrados, al destacar el recibimiento que tuvo y el trabajo realizado durante su gestión. Aseguró que se va con la convicción de haber cumplido con las encomiendas que le fueron asignadas desde su llegada, particularmente en tres ejes: la atención al personal de la Fiscalía, la mejora de la infraestructura de las oficinas y el fortalecimiento de la cercanía con la ciudadanía.

"Creo que el trabajo que se ha hecho con el propósito de fortalecer la seguridad y la procuración de justicia ha sido el que a mí me encomendó personalmente el Fiscal General. Para mí ha sido muy importante la cercanía con la gente. He tenido muy buena relación con autoridades, mandos únicos, presidentes y presidentas municipales, y eso me llena verdaderamente de satisfacción", señaló.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente quién asumirá la delegación de la Fiscalía en la Región Centro; sin embargo, trascendió que podría arribar Everardo Lazo Chapa, actual director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, como parte de los cambios que se preparan al interior de la Fiscalía General de Coahuila.