Buscan ampliar empleo en Acuña con apoyo a comercios locales

Ciudad Acuña, Coahuila.– Ante la reducción de vacantes canalizadas a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), autoridades han optado por fortalecer la vinculación con comercios locales para ampliar las oportunidades laborales en la ciudad.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la coordinadora del SNE, Carmen Márquez, en los últimos meses muchas de las vacantes disponibles se han concentrado en empresas maquiladoras, lo que ha limitado la llegada de nuevas ofertas al sistema.

Señaló que, frente a este panorama, se ha iniciado un acercamiento directo con negocios de la localidad, con el objetivo de trabajar de manera conjunta y dar mayor difusión a las vacantes existentes.

Detalles confirmados

Explicó que en diversas ocasiones las ofertas publicadas únicamente en redes sociales no logran captar a los perfiles adecuados, por lo que la colaboración con el SNE puede facilitar una mejor selección de candidatos.

Indicó que numerosos comercios cuentan con necesidades de personal, por lo que integrarse a este esquema representa una alternativa para incrementar las posibilidades de empleo en la región.