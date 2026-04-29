Acuña impulsa talento de alto nivel en taekwondo nacional

Ciudad Acuña.– El talento deportivo en taekwondo continúa en ascenso en Ciudad Acuña, donde en los últimos años han surgido jóvenes atletas que ya figuran entre los mejores en competencias de nivel nacional e internacional.

A través del trabajo formativo de la Escuela de Taekwondo Maná, encabezada por el profesor Juan Manuel López Ibarra, se ha logrado impulsar a nuevas generaciones que comienzan a consolidarse dentro de esta disciplina.

Resultados destacados en el Campeonato Nacional

Recientemente, tres jóvenes acuñenses participaron en el Campeonato Nacional Ranking G3, organizado por la Federación Mexicana de Taekwondo, obteniendo resultados destacados.

Camila García de León alcanzó el segundo lugar en la categoría cadete femenil, mientras que Iván Chávez Espinoza, becado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, obtuvo la medalla de oro en combate individual.

Por su parte, Mariana Lizbeth Serrano, becada por la Universidad Autónoma de Coahuila, logró medalla de oro en la modalidad por equipo TK3.

Crecimiento del taekwondo en la región

Con estos resultados, los atletas de Acuña continúan posicionándose como referentes en competencias de alto nivel, consolidando el crecimiento del taekwondo en la región.