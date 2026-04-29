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Coahuila

Inician registros a programas sociales en Acuña previo a proceso electoral

Servidores de la nación llaman a aprovechar jornadas que podrían ser de las últimas en el corto plazo.

Por Angel Garcia - 29 abril, 2026 - 02:29 p.m.
Inician registros a programas sociales en Acuña previo a proceso electoral
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Servidores de la nación iniciaron una jornada de registro para distintos programas sociales, con el objetivo de incorporar a más beneficiarios en la región.

      La jornada de registro busca incorporar más beneficiarios a programas sociales en Ciudad Acuña.

      Entre los apoyos disponibles se encuentra el programa Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 a 64 años, así como el esquema para adultos mayores de 65 años y más, que contempla tanto a mujeres como a hombres.

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      Los programas incluyen apoyos económicos para mujeres de 60 a 64 años y adultos mayores de 65 años.

      De acuerdo con los responsables, estos programas han permitido sumar a más familias, otorgando un respaldo económico que resulta significativo para los sectores más vulnerables.

      Se exhorta a la población a aprovechar el registro antes del proceso electoral.

      Para completar el registro, los interesados deben presentar su documentación en regla y de manera completa, a fin de cumplir con los requisitos establecidos.

      Asimismo, se informó que, ante la cercanía del proceso electoral, estas jornadas podrían ser de las últimas en el corto plazo, por lo que se exhorta a la población a aprovechar el periodo de inscripciones.

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