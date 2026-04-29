Anuncian megapuente escolar por inicio de mayo en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Las escuelas de la región suspenderán actividades durante los primeros días de mayo, como parte de las fechas marcadas en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública.

¿Cuándo será la suspensión de clases?

De acuerdo con un comunicado, el viernes 1 de mayo y el lunes 4 de mayo no habrá clases, lo que generará un periodo de descanso de cuatro días consecutivos para alumnos y docentes.

Importancia del receso escolar

El director de Servicios Educativos en la región, César Morales, indicó que, pese a este receso, se mantendrá el seguimiento académico con el objetivo de no afectar el avance del ciclo escolar.

Beneficios para los estudiantes

Señaló que, aunque restan pocos meses para concluir el periodo escolar, estas pausas también permiten a los estudiantes retomar energías para cerrar de mejor manera sus actividades. Añadió que este tipo de suspensiones forman parte del respeto a fechas oficiales, al tiempo que se fomenta su conmemoración entre la comunidad educativa.