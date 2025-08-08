Cae banda en cateo a taller mecánico en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.— Un operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales culminó con la detención de 12 personas, incluido un presunto líder criminal, en un taller mecánico que operaba de forma irregular en el Fraccionamiento Santa Teresa.

El cateo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Río Bravo 620, donde presuntamente se vendían sustancias ilícitas y se recibían artículos robados. Aunque el sitio funcionaba como taller automotriz, información extraoficial lo señala también como punto de distribución de droga.

Entre los detenidos se encuentra José Manuel "N", alias "Carolo", de 31 años, quien ha sido señalado como cabecilla del grupo. En total fueron aseguradas nueve hombres y tres mujeres.

El inmueble fue acordonado y asegurado por las autoridades, quienes informaron que el taller operaba sin los permisos correspondientes y con horarios irregulares.