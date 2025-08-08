Joven embarazada muere en su domicilio días después de ser dada de alta por deshidratación

Ciudad Acuña, Coah.— Una joven embarazada de 22 años, identificada como Gabriela "N", falleció en su domicilio del Fraccionamiento Santa Teresa días después de haber sido atendida en la Clínica 13 por un cuadro de deshidratación.

Gabriela, quien tenía trece semanas y media de embarazo, acudió el pasado lunes 4 de agosto al centro médico por complicaciones de salud. Tras ser atendida, fue dada de alta.

Según el testimonio de María Luisa "N", de 44 años, quien convivía con la joven, intentó despertarla alrededor de las 8:00 de la mañana para desayunar, pero no respondió. Al volver a intentarlo una hora y media después y notar que no reaccionaba, solicitó ayuda.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que Gabriela ya no contaba con signos vitales. Las autoridades comenzaron las investigaciones correspondientes y no se descarta que el fallecimiento esté relacionado con complicaciones del embarazo.