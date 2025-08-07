Seguimiento a Casos de Menores Detenidos en Monclova por PRONNIF

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia informó que no detectaron vulneraciones en los menores que fueron detenidos mientras vendían tunas en el cruce del bulevar Pape y Madero, por lo que no se tomaron medidas, sin embargo se dará seguimiento para conocer su entorno.

Lo anterior lo dio a conocer la Subprocuradora de PRONNIF en Monclova Martha Herrera quien comentó que desde que se dio la detención se dio seguimiento al caso para conocer la situación.

En primera instancia se verificó que no se violentaran los derechos de los menores durante la detención, al señalar que existe un protocolo específico para el trato de menores, el cual debe cumplirse.

Así mismo se investigó el hecho de que los menores estuvieran vendiendo en un crucero, a fin de descartar cualquier tipo de abuso o explotación.

La titular de la dependencia mencionó que no se detectó ningún tipo de abuso, sino que los menores al estar de vacaciones buscaron la manera de obtener un ingreso, emprendiendo en esta actividad, acompañando al padre de uno de ellos.

Otros casos se dio que los padres de los menores los enviaron como "castigo", por salir mal de calificaciones, pero no fue para ponerlos a trabajar, sino como una manera de hacer que mejoren en sus estudios.

"No estamos hablando de explotación como tal, ya que este delito implica que el adulto se desentiende y se beneficia del trabajo de los menores, en este caso, el padre estaba presente, aunque claramente se incurre en situaciones de riesgo para los jóvenes".

Mencionó que se dialogó con los padres y se dará seguimiento puntual al caso, incluyendo la revisión de los expedientes de cada uno, para evaluar su situación educativa, familiar y garantizar la restitución de sus derechos.

También se dará orientación a las familias para evitar exponer a los menores en espacios como cruceros, donde pueden enfrentar accidentes o actos de violencia.

La PRONNIF reiteró que, si bien no hubo transgresión legal en términos de explotación, sí se identificaron factores que podrían derivar en riesgos, por lo que se intervendrá con cada núcleo familiar.