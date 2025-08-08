Recuperan 23 cuerpos de mineros en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Confirma Mando Unificado a viudas y deudos de Pasta de Conchos que, se han recuperado ya 23 cuerpos de mineros caídos en dicho complejo de carbón de un total 63 trabajadores que quedaron atrapados en las entrañas de la tierra aquel trágico 19 de febrero del 2006.

De los restos humanos localizados, han notificado ya sobre la identificación de 19 víctimas mortales, a sus familias, restando 4 por saber su identidad en base a los exámenes de ADN realizados.

Mediante comunicado, las instituciones que conforman el Mando Unificado de Pasta de Conchos informaron que en el transcurso del día jueves se notificó la identificación de un compañero minero más, dicha información fue entregada directamente a sus familiares, quienes solicitaron privacidad.

Tal y como se mencionó, con este caso ya son 19, las familias notificadas sobre la identificación de sus seres queridos.

De ellas, 16 han recibido la restitución digna de sus seres queridos mientras que 3 más se encuentran en proceso, esto, se realizará durante el presente mes de agosto y septiembre del presente año.