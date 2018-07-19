Cambia de fecha segundo examen de admisión para la UTCA

Ciudad Acuña, Coah.-El segundo examen de admisión para alumnos que quieran ingresar a la Universidad Tecnológica de Acuña (UTCA), cambió de fecha, ya no se realizará el 4 de agosto sino hasta el 11 de ese mes.

Luis Manuel Navarro Galindo dijo que con ello aquellos alumnos que no serán admitidos en el Instituto Tecnológica de Acuña, podrán hacerlo en esta institución donde aún hay 60 vacantes.

La UTCA oferta 3 carreras en ingenierías o cuando menos en dos años como Técnico Superior Universitario Bilingüe, que a diferencia de otras universidades, donde si en dos años no se continúan los estudios, no tendrán ningún documento que avale su paso, sino solo una carrera trunca, aquí se puede obtener una cedula profesional como Técnico Superior Universitario.

Las tres carreras son Ingeniería en Mecatrónica, Logística en Transporte y Automotriz.

Todas bilingües e internacionales, ya que los títulos tendrán validez en México, EEUU y Canadá.

Reiteró que el costo del examen es de 200 pesos, pero trabajadores serán becados al igual que aquellos que no tengan recursos para pagar el examen de admisión.

Sí es requisito tener disposición para aprender inglés, ya que en esta carrera las clases a mediación se llevan todas en este idioma, no es solo una materia más del programa, las clases se dan en inglés.

Esta es la segunda generación que ingresará a la UTCA, de la primera de los 180 que iniciarán, quedan apenas 90 debido principalmente al inglés.

La universidad espera tener ya edificio en funciones para noviembre.