Primera caminata por la prevención de la diabetes será organizada por jóvenes de Cruz Roja en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Con el fin de generar conciencia sobre la prevención y atención de la diabetes, jóvenes pertenecientes a la Cruz Roja anunciaron la organización de la primera caminata en el municipio enfocada en esta causa.

La actividad se realizará el sábado 15 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana, detrás de la planta 3 de Elastómeros. La convocatoria estará abierta a toda la ciudadanía y no tendrá costo de participación.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo principal es promover hábitos de vida saludables y fortalecer la unión comunitaria a través del deporte. Destacaron además que esta primera edición busca visibilizar la importancia de la prevención y el control de la diabetes entre la población de Ciudad Acuña.