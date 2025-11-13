Ismael Leija confirma avance en quiebra de Altos Hornos de México

Monclova, Coah.—El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija, reconoció que la confirmación de un primer postor oficial dentro del proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) representa el avance más significativo en meses para los miles de trabajadores afectados por el colapso de la acerera.

De acuerdo con el dirigente sindical, la información que trascendió desde el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles confirma que ya existe una empresa registrada formalmente como interesada en adquirir los activos de la siderúrgica. "Qué bueno que la juez esté acelerando el procedimiento. Esto nos indica que ya se busca llegar al punto donde la empresa pueda venderse y se le pague a los trabajadores lo que se les debe; eso es lo principal, reactivar la fuente de empleo", expresó Leija.

El líder sindical reconoció que, aunque el Poder Judicial suele manejar los datos con reserva por razones del propio proceso, el hecho de que el juzgado permita que esta información empiece a salir al dominio público envía una señal clara a los trabajadores. "Ya no se puede más, esto ha sido muy desesperante. Ojalá que esta noticia signifique que estamos a corto plazo de un desenlace positivo", agregó.

Leija dijo que conoce el estado interno del procedimiento debido a reuniones recientes con el síndico, con autoridades estatales y con la Procuraduría Fiscal de la Federación, instancia que representa los intereses del Gobierno Federal en este concurso mercantil. Incluso reveló que la semana pasada, y nuevamente este lunes, sostuvieron encuentros en Saltillo donde pudieron constatar que sí existe interés real en que la situación de AHMSA se resuelva lo antes posible.

El dirigente sindical aceptó que entre los trabajadores hay grupos "a punto de estallar" por la molestia acumulada tras años de incertidumbre, pero descartó que la juez actuara bajo presión. "La juez es muy equilibrada. No creo que esté tomando decisiones para calmar ánimos; simplemente está llegando el momento del proceso. Estamos casi nada de que esto se destrabe", afirmó.

Para Leija, el mensaje es claro: el avance es real, hay un postor firme y muy pronto podría darse una noticia más positiva para Monclova y la región. "Lo veo porque estamos dentro del proceso, porque he tratado a la juez, a la Procuradora Fiscal y al síndico. Veo interés del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. Eso me permite decir que estamos cerca", concluyó.