Javier Díaz González inicia el Operativo Buen Fin 2025 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González arrancó el Operativo del Buen Fin 2025, en el que juntos, corporaciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, CANACO Saltillo y cámaras empresariales, trabajarán para llevar a cabo acciones de prevención y atención oportuna.

"El Buen Fin representa derrama económica, empleo y confianza, y en Saltillo esa confianza se respalda con resultados reales en seguridad. Reformamos la seguridad en todos los sectores para que las familias y los comercios vivan un Buen Fin con tranquilidad", dijo.

El alcalde de Saltillo agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo permanente y por impulsar un modelo de seguridad que hoy coloca a Saltillo como la capital más segura de México, así como al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las Fiscalías y las cámaras empresariales, que forman parte de este esfuerzo coordinado.

Díaz González mencionó que personal de monitoreo y las unidades policiales ya recibieron la instrucción de estar muy atentos a la ciudadanía en los grupos de WhatsApp, en el teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal, en el Chat Bot de seguridad 844-893-09-09 y en el 911 del sistema estatal.

"Invitamos a la población a reportar cualquier situación sospechosa, tanto de vehículos como de personas, así como cualquier incidente de seguridad, pues es esta colaboración conjunta entre sociedad y gobierno la que hace que Saltillo sea hoy por hoy la capital más segura del país", dijo.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán?

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que por parte de la corporación en el Operativo del Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre se contará con mil 230 elementos de Policía Preventiva, Grupo de Reacción Sureste y Tránsito Municipal, además de 50 cadetes de la Academia de Policía.

También con 215 unidades policiales, una Unidad del C2 móvil, 20 binomios caninos, 8 binomios ecuestres y 28 elementos motorizados.

"Por instrucción del alcalde Javier Díaz ya fueron giradas las instrucciones para mantener bien vigilada la ciudad con las casi 900 cámaras y la completa coordinación con el C4 estatal. Habrá presencia policial en todas las plazas y centros comerciales, en corredores bancarios y restaurantes, del sur, oriente, poniente y norte, además de la Zona Centro", dijo.

¿Cuál es la opinión del sector comercial?

Juan Antonio Aguirre Valdez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Saltillo, CANACO, mencionó que esta seguridad que se brinda hace factible pensar en un Buen Fin en orden y con ello se garantiza la oferta del sector comercial.

"Invitamos a consumir local y a aprovechar las ofertas que desde hoy se brindan al público en general", señaló Aguirre Valdez.

Durante el arranque estuvieron presentes, Francisco Saracho Navarro, secretario del ayuntamiento; coronel de infantería de Estado Mayor, Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería; el capitán de navío, Mario Alfredo Escalante Bautista, comandante de base de operaciones de la Marina en Coahuila; José Andrés Dávila Rosales, sargento primero, encargado de la coordinación de la Guardia Nacional en Coahuila; Hugo Eduardo García Chavarín, subdelegado de la Fiscalía General de la República y Julio César Loera Ruíz, delegado sureste de la Fiscalía General del Estado.