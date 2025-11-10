Escuelas de Ciudad Acuña promueven hábitos saludables con caminata preventiva

Ciudad Acuña, Coah.– Con el propósito de fomentar hábitos saludables y crear conciencia sobre la prevención de adicciones, diversas instituciones educativas de la localidad realizaron una caminata en la que participaron alumnos, docentes y directivos.

Durante la actividad, los estudiantes recorrieron diferentes calles de la ciudad portando mensajes alusivos al cuidado de la salud y a la importancia de mantenerse alejados de conductas de riesgo.

La directora de la Secundaria 1, Innova Lizeth Valadez, destacó que esta acción responde al llamado del sector educativo para reforzar entre los jóvenes la cultura de la prevención y el bienestar.

"Nos sumamos al esfuerzo por promover la salud en todas las escuelas, buscando que nuestros alumnos no vean en las adicciones una opción. Hoy la prioridad es brindarles entornos seguros y actividades que fortalezcan su desarrollo", expresó Valadez.

Con estas acciones, las escuelas de Ciudad Acuña refrendan su compromiso con la formación integral de los estudiantes y con la creación de espacios que impulsen estilos de vida saludables.