CANACO celebra 99 años impulsando el desarrollo económico de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con una cena conmemorativa, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) celebró su 99 aniversario en esta frontera, en un evento que reunió a comerciantes y empresarios locales para reconocer su trayectoria y aportación al desarrollo económico de la ciudad.

El presidente de la CANACO, José Santos, destacó la importancia de fortalecer la unión del sector empresarial y de continuar trabajando por el crecimiento de Acuña.

"Vamos a seguir trabajando de la mano, aquí todos como empresarios nos podemos dar la mano y sabemos que será necesario seguir redoblando esfuerzos para el futuro que se avecina", expresó durante su mensaje.

Durante la ceremonia fueron reconocidos el Club Rotario Acuña, por su labor social y compromiso con la comunidad; Gasolineras Gasco, por su trayectoria empresarial, y el señor Gilberto Riojas, quien fue nombrado Empresario del Año.

El evento sirvió también como un llamado a los nuevos emprendedores a soñar en grande y a consolidar sus proyectos con visión y perseverancia, fortaleciendo así la economía local y el espíritu emprendedor que distingue a Ciudad Acuña.