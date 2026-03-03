Suspensión de actividades en el Centro de Justicia de Coahuila por robo de cableado

Por segundo día consecutivo las actividades en el Centro de Justicia y Conciliación Laboral continuaron suspendidas, luego del robo de cableado que se suscitó el pasado fin de semana, situación que dejó una pérdida de más de 60 mil pesos y mantiene paralizados decenas de procesos.

Roberto Ramírez, director del centro, mencionó que desde el pasado lunes se realizaron las gestiones para la reposición del material sustraído y este martes iniciaron formalmente los trabajos de instalación.

"Ayer quedó todo preparado para comenzar a trabajar, el día hoy llegaron los insumos y a iniciaron con la instalación, por lo que esperamos que este mismo día quede y podamos retomar el trabajo".

Informó que al inicio de este martes, el trabajo de la dependencia continuó detenido, lo que representa una importante afectación a los trabajadores, tanto en las audiencias que deberán ser reprogramadas como en la atención de quejas.

"Hasta ahorita no hay actividades, pero tan pronto como se restablezca la energía eléctrica se activarán, porque sin energía no podemos hacer nada, por lo que esperamos que el día de hoy quede".

Reconoció que el impacto operativo es considerable, ya que a diario se realizan cerca de 25 audiencias y atienden alrededor de 75 y 100 trámites relacionados con conflictos laborales, conciliaciones y asesorías.

En cuanto al daño económico, mencionó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y señaló que el robo consistió en aproximadamente 32 metros lineales de cableado por cada una de las cuatro líneas afectadas, con un valor total de 60 mil pesos más mano de obra.

El funcionario reconoció que hasta el momento no existen indicios sobre los responsables del hurto, lo cual quedará en mano de las autoridades.