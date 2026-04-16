Camioneta se incendia por cortocircuito en transitado libramiento de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Una camioneta se incendió la tarde del martes luego de que un cortocircuito provocara llamas en su sistema eléctrico, generando pérdidas materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre el Libramiento Emilio Mendoza Cisneros, a la altura del cruce con el Libramiento José de las Fuentes. El conductor del vehículo, Reynaldo Leyva, de 39 años, relató que comenzó a percibir humo que salía del autoestéreo mientras circulaba por la vialidad.

El incidente y su localización

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar, donde lograron sofocar el incendio.

La unidad afectada fue identificada como una Chevrolet TrailBlazer 2004, color guindo, con placas de circulación XGN7892 del estado de Texas.

Causas del incendio

Autoridades confirmaron que el siniestro fue provocado por un cortocircuito, dejando únicamente daños materiales.