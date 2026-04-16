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Coahuila

Impulsan comercio fronterizo con reuniones estratégicas en Ciudad Acuña

CANACO y Concanaco fortalecen coordinación para detonar el crecimiento económico y turístico en la región.

Por Angel Garcia - 16 abril, 2026 - 02:22 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Representantes de la Cámara de Comercio de Ciudad Acuña sostuvieron recientemente reuniones con integrantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), con el objetivo de fortalecer el desarrollo comercial en la región fronteriza.

      El presidente de la CANACO local, José Santos Gómez, participó en los encuentros, donde se abordaron temas estratégicos enfocados en promover el crecimiento económico y el trabajo coordinado con otras cámaras del país.

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      Reuniones clave para el comercio local

      Las reuniones fueron calificadas como fundamentales para mantener el diálogo institucional, así como para explorar nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de comerciantes y empresarios de la frontera.

      Gómez destacó que la coordinación con Concanaco permite identificar áreas de mejora y diseñar acciones conjuntas que impulsen el desarrollo comercial y turístico de la región.

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