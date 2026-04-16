Investigan presunto aborto forzado en Allende; joven fue hospitalizada

Allende, Coah.- Un presunto caso de aborto forzado es investigado por autoridades, luego de que una joven de 23 años, identificada como Lucinda Elizabeth N, fuera hospitalizada en el Hospital General de Allende tras presentar complicaciones durante un embarazo de 17 semanas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron durante la madrugada del jueves, cuando la mujer comenzó a sentirse mal y fue trasladada al nosocomio para recibir atención médica. Posteriormente, al ser entrevistada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, señaló que su pareja, José Eduardo N, de 26 años, presuntamente le habría administrado medicamento sin su consentimiento.

La afectada relató que se encontraba adormecida cuando ocurrieron los hechos, tras lo cual comenzó a presentar malestar físico. Luego de la valoración médica, se confirmó que sufrió un aborto incompleto, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

Ante la gravedad del señalamiento, autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades, mientras que se prevé la intervención del Centro de Empoderamiento de la Mujer, en un caso que podría encuadrarse como violencia contra la mujer y que ha generado preocupación en la comunidad.