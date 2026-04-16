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Coahuila

Arranca torneo de sóftbol femenil en la Unidad Deportiva Pachín

Reconocen a Azucena Mejía Colorado por su trayectoria e impulso al deporte femenino en la Unidad Deportiva Pachín.

Por Alberto Ibarra Riojas - 16 abril, 2026 - 01:57 p.m.
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      Nava, Coah.- Entre porras, convivencia familiar y entusiasmo en el diamante, se llevó a cabo la inauguración del torneo de sóftbol femenil en la Unidad Deportiva Pachín, donde equipos locales dieron inicio a una nueva temporada que busca impulsar el deporte entre las mujeres del municipio.

      Madres de familia, jóvenes y aficionadas coincidieron en que este tipo de espacios no solo fomentan la actividad física, sino que también fortalecen la unión entre familias y comunidades, al convertirse en puntos de encuentro durante los fines de semana.

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      Reconocimiento a Azucena Mejía Colorado

      Como parte del arranque, se rindió un reconocimiento a Azucena Mejía Colorado por su trayectoria y su constante impulso al sóftbol femenil, siendo considerada por muchas jugadoras como un ejemplo dentro y fuera del campo.

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      Importancia de los torneos femeniles

      Participantes destacaron la importancia de que continúen estos torneos, al señalar que representan una oportunidad para que más mujeres se integren al deporte y mantengan vivas estas actividades que forman parte de la vida cotidiana en Nava.

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