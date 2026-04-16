Arranca torneo de sóftbol femenil en la Unidad Deportiva Pachín

Nava, Coah.- Entre porras, convivencia familiar y entusiasmo en el diamante, se llevó a cabo la inauguración del torneo de sóftbol femenil en la Unidad Deportiva Pachín, donde equipos locales dieron inicio a una nueva temporada que busca impulsar el deporte entre las mujeres del municipio.

Madres de familia, jóvenes y aficionadas coincidieron en que este tipo de espacios no solo fomentan la actividad física, sino que también fortalecen la unión entre familias y comunidades, al convertirse en puntos de encuentro durante los fines de semana.

Reconocimiento a Azucena Mejía Colorado

Como parte del arranque, se rindió un reconocimiento a Azucena Mejía Colorado por su trayectoria y su constante impulso al sóftbol femenil, siendo considerada por muchas jugadoras como un ejemplo dentro y fuera del campo.

Importancia de los torneos femeniles

Participantes destacaron la importancia de que continúen estos torneos, al señalar que representan una oportunidad para que más mujeres se integren al deporte y mantengan vivas estas actividades que forman parte de la vida cotidiana en Nava.