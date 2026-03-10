Arranca campaña de descacharrización en Ciudad Acuña para prevenir riesgos de salud

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades estatales y municipales pusieron en marcha la campaña de descacharrización en la colonia Lázaro Cárdenas, con el objetivo de prevenir problemas de salud y mantener limpias las colonias de la ciudad.

Durante el arranque, cuadrillas comenzaron a recolectar cacharros acumulados en viviendas y calles del sector, los cuales fueron retirados y cargados en unidades para su traslado y disposición final.

La campaña de descacharrización busca eliminar criaderos de mosquitos en la ciudad.

La campaña se realiza de manera coordinada entre el Gobierno del Estado y el Gobierno municipal como parte de las acciones preventivas para evitar riesgos sanitarios, sobre todo ante la posibilidad de lluvias en la región.

Las autoridades señalaron que la intención es recorrer todos los sectores de la ciudad para evitar que objetos en desuso permanezcan en los patios o alrededores de las viviendas, ya que pueden convertirse en criaderos de mosquitos y reducir la efectividad de los biológicos que se aplican para su control.

Cuadrillas de recolección trabajan en diferentes colonias para mantener la limpieza.

Como parte de estas acciones, se realizarán recorridos con tolvas en diferentes colonias para facilitar que los ciudadanos se deshagan de los cacharros acumulados.

Asimismo, se llevaron a cabo acciones de prevención en las viviendas, como la aplicación de abate, con el fin de reforzar las medidas para proteger la salud de las familias.