Por querer ganarle el paso Se lo lleva el tren

ESCOBEDO, COAH.— Un aparatoso accidente ferroviario movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de ayer, luego de que un automóvil fue impactado por una locomotora cuando intentaba cruzar las vías en la comunidad de San Alberto, dejando como saldo a un conductor lesionado.

El reporte se registró alrededor de las 14:00 horas, cuando autoridades recibieron el aviso de un percance en el cruce ferroviario ubicado en dicha comunidad, lo que provocó la inmediata movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Escobedo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un vehículo circulaba con dirección hacia la comunidad de Obayos; sin embargo, presuntamente no se percató de la cercanía del tren al momento de intentar atravesar las vías.

La unidad terminó obstruyendo el paso de la locomotora y fue impactada, lo que provocó que el automóvil saliera proyectado fuera de la cinta asfáltica, generando momentos de tensión entre los habitantes del sector.

Acciones de la autoridad

Al lugar acudieron socorristas y autoridades de emergencia, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor lesionado. Tras ser valorado en el sitio, fue trasladado inicialmente a la Clínica Rural de la comunidad de Obayos para recibir atención médica.

Debido a la naturaleza de las lesiones y para realizar una valoración más completa, posteriormente fue trasladado en una ambulancia del Departamento de Protección Civil a un hospital de la ciudad de Monclova.

Consecuencias y recomendaciones

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al cruzar por vías ferroviarias y respetar los señalamientos, a fin de evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de los conductores.