Con el lema "Esto que Vez, lo Hacemos Juntos" Inicia Colecta Anual de Cruz Roja Sabinas

SABINAS, COAH.- La mañana de este martes dio inicio la Colecta Anual de la Cruz Roja 2026 en el municipio de Sabinas, bajo el lema "Esto que Vez lo Hacemos Juntos".

El arranque estuvo encabezado por el presidente del Patronato, Andrés Calvillo, acompañado por su esposa Claudia Andrade Bernal, integrante de las Damas Voluntarias de la institución.

Acciones de la autoridad

Durante el acto inaugural, se dio a conocer que, actualmente se trabaja en la mejora de las instalaciones y servicios que ofrece la delegación, en esta ciudad, subrayando el respaldo del Gobierno del Estado.

En este sentido, se reconoció la gran labor realizada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien recientemente otorgó una ambulancia para fortalecer el servicio de traslados y emergencias.

"Esto es un logro significativo para nuestra delegación, permitiéndonos brindar un servicio de emergencia más eficiente y efectivo a la comunidad", expresó Claudia Andrade, al tiempo que reiteró la importancia de seguir sumando esfuerzos para atender las necesidades crecientes de ayuda humanitaria.

Detalles confirmados

En su mensaje también hizo un llamado a la población para participar en la colecta, recordando que cada donación cuenta y que la unión de voluntades puede marcar una diferencia en la vida de quienes más lo necesitan.

"Sabemos que la necesidad de ayuda es constante y creciente, por ello lanzamos esta colecta, para poder seguir brindando apoyo", puntualizó.

La profesora Malú Rodríguez, coordinadora de Servicios Educativos Regionales y representante del mandatario estatal en dicho evento, refrendó el compromiso del Gobierno de Coahuila con la Cruz Roja.

Señaló que, para que la institución funcione se requiere del trabajo de personas que aman a su ciudad y, a su gente, cualidades que distinguen al equipo de Sabinas.

"Hoy los acompañamos con orgullo, esperando que la ciudadanía responda a este llamado solidario", concluyó.