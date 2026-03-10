En la Villa de San Juan de Sabinas Reconocen en UTRC labor de Magistrada Isadora Rodríguez

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La directora académica de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), Lic. Laura Luz Pérez Castro, reconoció la importancia de contar con mujeres en espacios de decisión y justicia, subrayando que la presencia de la Magistrada Isadora Rodríguez Garza en dicha institución, representa un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.

"Es muy importante que una mujer de nuestra región haya roto barreras y hoy desempeñe un papel fundamental en el Estado, velando por los derechos ya alcanzados y siendo inspiración para que cada día las mujeres tengamos más oportunidades de salir adelante y empoderarnos", expresó.

La conferencia de Isadora Rodríguez Garza en UTRC se centró en la evolución de la perspectiva de género en la justicia.

Durante la participación, en el marco de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer con la conferencia titulada "8M: La Perspectiva de Género como Eje Transformador de la Función Judicial", impartida por la Magistrada Isadora Rodríguez Garza, dicho evento estuvo dirigido a alumnas, personal docente y administrativo, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano la experiencia y visión de una mujer que ha destacado en el ámbito de la impartición de justicia en Coahuila.

La Magistrada abordó los antecedentes y la evolución de la perspectiva de género en el sistema judicial, destacando cómo este enfoque se ha convertido en un eje transformador para garantizar una impartición de justicia más equitativa.

Laura Luz Pérez Castro enfatiza la importancia de contar con mujeres en espacios de decisión y justicia en Coahuila.

Asimismo, compartió con las y los asistentes reflexiones sobre los retos que aún persisten y la necesidad de continuar fortaleciendo la cultura de respeto e igualdad.

La directora académica al respecto, señaló que la presencia de la Magistrada en la UTRC llena de orgullo a la comunidad universitaria, pues la institución busca constantemente ofrecer conferencias y pláticas que permitan a las alumnas y al personal conocer las herramientas que el Gobierno del Estado de Coahuila pone a disposición para defender sus derechos en caso de enfrentar alguna injusticia.

El evento busca empoderar a las alumnas y fomentar la igualdad de género en la comunidad universitaria.

Finalmente, Pérez Castro agradeció la disposición de la Magistrada para reunirse con los estudiantes y compartir su experiencia, resaltando que este tipo de encuentros contribuyen a sensibilizar y formar a jóvenes comprometidos con la igualdad de género y la justicia social.

Con ello, la UTRC reafirma su compromiso de promover espacios de reflexión, aprendizaje y sensibilización que contribuyan a fortalecer una cultura de respeto, igualdad y reconocimiento del papel fundamental de las mujeres, dentro de la comunidad universitaria y en la sociedad.