Canacar pide mayor coordinación ante restricción de cruces en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La delegación Coahuila de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) pidió al titular de la Aduana de Piedras Negras, Marcos Marín Vázquez, mejorar la coordinación y comunicación con el sector transportista tras la restricción al cruce de tractocamiones y cajas vacías desde Eagle Pass.

Juan Manuel Ramos Cantú, delegado de Canacar en Saltillo, señaló que la medida ha generado afectaciones inmediatas a las empresas transportistas, además de incertidumbre debido a que se mantiene vigente hasta nuevo aviso.

Advirtió que la restricción representa un impacto económico y logístico para la cadena de suministro, al provocar acumulación de equipo vacío y limitar la capacidad operativa de las empresas.

El dirigente transportista llamó a fortalecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades aduaneras y el sector para evitar afectaciones a las operaciones de comercio exterior y garantizar la continuidad del intercambio de mercancías en el marco del T-MEC.

Desde el miércoles, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que la Aduana de Piedras Negras restringiría el ingreso, desde Eagle Pass, de tractocamiones con caja vacía y unidades sin caja, hasta nuevo aviso.

La medida fue establecida como parte de las acciones para agilizar los cruces de mercancías y atender el trasiego de combustible detectado en esta frontera.

Canacar consideró necesario establecer una mayor comunicación con las empresas transportistas para que puedan anticipar cambios operativos y reducir las afectaciones derivadas de la restricción.