Alejandro Sánchez busca al responsable de arrojar basura en arroyo

Una multa de 6 mil 500 pesos podría recibir el responsable de arrojar una cantidad considerable de escombro y basura cerca de un arroyo en la colonia Independencia, informó Alejandro Sánchez, director de Ecología Municipal.

El funcionario señaló que, tras recibir fotografías del sitio, se enviaron inspectores para verificar la denuncia y determinar con precisión el punto donde fueron depositados los residuos.

Acciones de la autoridad

Explicó que ya buscan identificar al responsable, quien presuntamente habría utilizado una camioneta con remolque para trasladar y arrojar los desechos. "Estamos buscando a la persona responsable para hacerle la multa y que vaya y levante lo que tiró", señaló.

Como parte de las investigaciones, Ecología busca obtener imágenes de las cámaras de vigilancia de vecinos de la zona para identificar el vehículo y a la persona responsable. Sánchez indicó que también se coordinarán con Seguridad Pública para localizar al propietario del vehículo y proceder conforme corresponda.

Una vez identificado, el responsable deberá retirar los residuos que depositó en el área, además de cubrir la sanción correspondiente. El director de Ecología recordó que actualmente se realizan trabajos de limpieza en los arroyos del municipio, por lo que consideró injustificado que continúen utilizándose estos espacios como puntos para tirar basura.

Detalles confirmados

"Es injusto que se esté limpiando el arroyo, se esté hablando con la gente y se estén entregando para eso mismo las campañas de botes de basura", expresó. Destacó que el municipio también ha reforzado la recolección de basura para facilitar a los ciudadanos la disposición adecuada de sus residuos y evitar que terminen en arroyos y otros espacios públicos.