AHMSA requiere un nuevo modelo de producción

MONCLOVA, COAH.- Reactivar Altos Hornos de México (AHMSA) bajo el modelo de producción que utilizó durante décadas ya no sería económicamente viable, advirtió Omar Mendoza, quien planteó reconvertir la industria siderúrgica local hacia procesos modernos basados en la fundición de chatarra.

El especialista explicó que el sistema de altos hornos, que utiliza mineral de fierro, caliza y carbón, ya no genera beneficios económicos para las empresas.

Mendoza es un destacado ingeniero aeronáutico originario de Monclova, Coahuila, con una trayectoria internacional de más de 35 años en proyectos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el Pentágono. Posteriormente se desempeñó como asesor especialista en la Fuerza Aérea de Arabia Saudita.

Explicó que la industria del acero de Estados Unidos prácticamente abandonó los procesos tradicionales de altos hornos y que actualmente la fundición de chatarra representa una alternativa para producir acero.

"Ese tipo de sistema de fabricación de acero, hoy en día, no tiene beneficios económicos", señaló.

Ante una eventual recuperación de la actividad acerera en la Región Centro, Mendoza recomendó realizar un análisis para modernizar la planta siderúrgica y establecer un proceso capaz de demostrar rentabilidad a nuevos inversionistas.

"Para atraer inversionistas hay que darles un modelo económico viable, pero tiene que ser actualizado, ya no usando el alto horno", afirmó.

El especialista propuso aprovechar a estudiantes de ingeniería mediante proyectos de maestría y doctorado que permitan estudiar cómo remodernizar la industria local y generar propuestas para la población y futuros inversionistas.

El modelo planteado dejaría de utilizar mineral de fierro como materia prima y recurriría a la fundición de chatarra. El carbón, explicó, continuaría siendo necesario para generar el calor requerido durante el proceso.

Mendoza señaló que los altos hornos permanecerían como símbolo de la industria siderúrgica de la Región Centro, pero consideró necesario actualizar la infraestructura y desarrollar nuevos procesos.

"Hay que actualizarlo, hacer procesos nuevos", sostuvo.

Para el especialista, la prioridad es determinar qué modelo puede generar inversión y ganancias a largo plazo, debido a que el proceso tradicional de altos hornos ya no ofrece las condiciones económicas necesarias.

"El proceso de alto horno en el mundo ya no es viable", sentenció.