Ex obreros denuncian ingreso de camioneta de SIMAS a Altos Hornos de México

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) detectaron el ingreso de una camioneta del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) a las instalaciones de la empresa, situación que generó preocupación entre los obreros.

Ervey Valenzuela de la Torre, líder de un grupo de ex obreros, explicó que sus compañeros detectaron alrededor de las 13:40 y 14:00 horas el ingreso de una camioneta de SIMAS, pese a que, según señalaron, únicamente deberían acceder vehículos oficiales autorizados por la empresa.

Ante esta situación, los trabajadores acudieron con los encargados y responsables de turno de Altos Hornos de México para cuestionar el ingreso.

Ingreso de la camioneta de SIMAS

De acuerdo con Valenzuela de la Torre, inicialmente se les negó que vehículos desconocidos estuvieran entrando a las instalaciones. El entrevistado señaló que los obreros contaban con evidencias sobre la presencia de la camioneta y cuestionaron qué hacía un vehículo de SIMAS dentro de la empresa.

Posteriormente, acudieron con Paco Correa, quien, según relató Valenzuela de la Torre, explicó que Altos Hornos de México habría realizado un convenio por medio del Gobierno del Estado para permitir el ingreso de personal de SIMAS con el objetivo de realizar trabajos dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la explicación recibida, los trabajos estarían relacionados con líneas y conductos ubicados al interior de Altos Hornos de México.

Sin embargo, Valenzuela de la Torre expresó su desconfianza ante esta situación y cuestionó el motivo del ingreso de los vehículos, además de recordar lo ocurrido anteriormente en el rancho Fresnillo.

Respecto a la posibilidad de que se estuviera extrayendo equipo de las instalaciones, el líder de los ex obreros reconoció que no cuentan con certeza sobre lo que estaba ocurriendo.

"No lo sabemos", señaló durante la entrevista, al tiempo que explicó que los trabajadores permanecían atentos a los movimientos de la camioneta. Valenzuela de la Torre indicó que los obreros hicieron saber que, si era necesario, impedirían que la camioneta saliera de las instalaciones hasta conocer el motivo de su presencia.

Desconfianza entre los trabajadores

"Si andan haciendo cualquier tipo de reparación, pues, ¿qué esconden?", cuestionó, al considerar preocupante que los vehículos ingresen en horarios que, según los trabajadores, no corresponden. Finalmente, el entrevistado aseguró que los trabajadores mantienen una vigilancia activa de los accesos de Altos Hornos de México y que cuentan con evidencias antes de realizar cualquier señalamiento.

También manifestó su desconfianza hacia la empresa encargada de resguardar las instalaciones y afirmó que los obreros permanecen atentos a todo lo que entra y sale de Altos Hornos de México.

Valenzuela de la Torre concluyó señalando que los trabajadores esperan que la camioneta de SIMAS se haya retirado de las instalaciones y advirtió que, si vuelve a ingresar, la clase obrera no permitirá que salga.