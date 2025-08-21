CANACINTRA presenta "NetworkGrill 2025"

Ciudad Acuña.- En un esfuerzo por fortalecer los lazos entre el sector industrial y la sociedad, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) anunció la realización del "NetworkGrill 2025", un evento que combinará el networking empresarial con una experiencia gastronómica única.

Durante la presentación oficial, el presidente de la cámara, Gabriel Castillo Treviño, explicó que la iniciativa tiene como objetivo crear espacios de encuentro y colaboración entre empresarios, al tiempo que promueve una mayor participación ciudadana.

"Queremos que este evento sea un punto de encuentro donde surjan alianzas, ideas y relaciones que impulsen el desarrollo local", señaló Castillo Treviño. También anunció que el evento contará con la participación especial de reconocidos chefs del programa MasterChef.

El "NetworkGrill 2025" se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre y estará abierto a todo el público interesado. Los boletos ya están disponibles en las oficinas de CANACINTRA, y se recomienda adquirirlos con anticipación debido al cupo limitado.

Además, la cámara adelantó que prepara nuevas actividades dentro de su estrategia de vinculación social, con el fin de fortalecer la relación entre la industria y la comunidad local.