Alcalde de Monclova respalda Economía Familiar con Feria de Útiles Escolares

El Gobierno Municipal de Monclova, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través de la Dirección de Educación y Pro Monclova, llevará a cabo la segunda jornada de la Feria de Útiles Escolares 2025, con el objetivo de respaldar la economía de las familias monclovenses en el regreso a clases.

Esta segunda feria se realizará el viernes 22 y sábado 23 de agosto en el Auditorio Salvador Kamar, en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en donde más de 30 negocios locales se suman para ofrecer precios accesibles y descuentos especiales en materiales escolares, buscando aliviar la carga económica que representa el regreso a clases para cientos de familias.

La primera fase de la feria se llevó a cabo el 15 y 16 de agosto en la Plaza Principal, y ahora, con esta segunda fecha, se amplían las oportunidades para que más familias accedan a precios bajos y materiales de calidad."Sabemos que el regreso a clases implica un esfuerzo importante para muchas familias, por eso seguimos trabajando en acciones como esta feria, donde podrán encontrar útiles escolares a precios justos. Agradecemos el apoyo de todos los comercios participantes y del gobernador Manolo Jiménez, con quien continuamos uniendo esfuerzos para respaldar a las familias de Monclova", destacó el alcalde Carlos Villarreal.