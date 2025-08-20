Contactanos
Alcalde de Monclova respalda Economía Familiar con Feria de Útiles Escolares

Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, destaca la importancia de ofrecer precios justos en materiales escolares para aliviar la carga económica en el regreso a clases.

Por Carolina Salomón - 20 agosto, 2025 - 10:24 p.m.
El Gobierno Municipal de Monclova, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través de la Dirección de Educación y Pro Monclova, llevará a cabo la segunda jornada de la Feria de Útiles Escolares 2025, con el objetivo de respaldar la economía de las familias monclovenses en el regreso a clases.

Esta segunda feria se realizará el viernes 22 y sábado 23 de agosto en el Auditorio Salvador Kamar, en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en donde más de 30 negocios locales se suman para ofrecer precios accesibles y descuentos especiales en materiales escolares, buscando aliviar la carga económica que representa el regreso a clases para cientos de familias.

La primera fase de la feria se llevó a cabo el 15 y 16 de agosto en la Plaza Principal, y ahora, con esta segunda fecha, se amplían las oportunidades para que más familias accedan a precios bajos y materiales de calidad."Sabemos que el regreso a clases implica un esfuerzo importante para muchas familias, por eso seguimos trabajando en acciones como esta feria, donde podrán encontrar útiles escolares a precios justos. Agradecemos el apoyo de todos los comercios participantes y del gobernador Manolo Jiménez, con quien continuamos uniendo esfuerzos para respaldar a las familias de Monclova", destacó el alcalde Carlos Villarreal.

