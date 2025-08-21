Ordena Juez subsanar fallas en avalúo de AHMSA

El Juzgado de Concursos Mercantiles que lleva la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) resolvió el 19 de agosto que el avalúo y la propuesta de enajenación de bienes presentada por el síndico deberán ser precisados en distintos aspectos.

La resolución indica que se requiere reforzar la validación de firmas, incluir anexos faltantes y detallar los porcentajes correspondientes a cada expediente (19/2023 y 77/2022), entre otros puntos.

El tribunal instruyó al síndico a subsanar dichas observaciones y entregar la información en los términos señalados por la Ley de Concursos Mercantiles y el Código de Comercio.

De acuerdo con fuentes allegadas a la empresa estas solicitudes forman parte del procedimiento normal y serán atendidas en los plazos establecidos, sin que ello implique retraso en la etapa de liquidación.

Con estas adecuaciones, el proceso continúa en marcha conforme al marco legal vigente.