Ordena Juez subsanar fallas en avalúo de AHMSA

Por Adriana Cruz - 21 agosto, 2025 - 10:38 a.m.
El Juzgado de Concursos Mercantiles que lleva la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) resolvió el 19 de agosto que el avalúo y la propuesta de enajenación de bienes presentada por el síndico deberán ser precisados en distintos aspectos.

La resolución indica que se requiere reforzar la validación de firmas, incluir anexos faltantes y detallar los porcentajes correspondientes a cada expediente (19/2023 y 77/2022), entre otros puntos.

El tribunal instruyó al síndico a subsanar dichas observaciones y entregar la información en los términos señalados por la Ley de Concursos Mercantiles y el Código de Comercio.

De acuerdo con fuentes allegadas a la empresa estas solicitudes forman parte del procedimiento normal y serán atendidas en los plazos establecidos, sin que ello implique retraso en la etapa de liquidación.

Con estas adecuaciones, el proceso continúa en marcha conforme al marco legal vigente.

