Hallan sin vida a hombre en Ciudad Acuña tras días de ausencia

Ciudad Acuña, Coah. – Un hombre fue encontrado sin vida al interior de su vivienda en el Fraccionamiento Praderas del Valle, luego de que vecinos alertaran a las autoridades debido a un fuerte olor proveniente del domicilio.

De acuerdo con reportes preliminares, los residentes de la zona notaron la ausencia de Ángel, un hombre de aproximadamente 30 años, a quien no veían desde hacía varios días. Ante la preocupación, dieron aviso a las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir el llamado de auxilio. Al ingresar a la vivienda, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida, el cual ya mostraba signos evidentes de haber fallecido varios días antes.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa del deceso. Las autoridades mantienen abierta una investigación para descartar posibles indicios de violencia o confirmar si se trató de un fallecimiento por causas naturales.