CANACO Acuña alista festejos por su centenario con seis grandes eventos

Ciudad Acuña, Coah.– La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Acuña se prepara para conmemorar su 100 aniversario con un calendario de seis eventos que se desarrollarán a lo largo del año, enfocados en distintos sectores de la comunidad y con actividades de gran impacto.

El presidente del organismo, José Santos, informó que el objetivo de estas celebraciones es reconocer la trayectoria y el trabajo de los comerciantes que han contribuido al desarrollo económico de la ciudad, a través de eventos masivos que involucren a estudiantes, mujeres, empresarios y al público en general.

Actividades programadas para el centenario

Las actividades darán inicio los días 25 y 26 con el foro "Jóvenes CANACO", en el que se impartirán conferencias dirigidas a alrededor de mil 600 estudiantes de la localidad.

Posteriormente, el 4 de marzo se llevará a cabo una serie de conferencias enfocadas en mujeres, con la participación de ponentes de talla internacional. Más adelante, los días 13 y 14 de marzo se realizará el Moto Fiesta 2026, seguido del evento deportivo Running Las Vacas, programado del 20 al 22 de marzo.

Cena de gala y cierre de celebraciones

La conmemoración formal del centenario tendrá lugar el 30 de mayo con la Cena CANACO, a la que se convocará a expresidentes e integrantes destacados de la cámara a lo largo de su historia.

Como cierre de los festejos, el 1 de octubre se desarrollará un foro empresarial que contará con la participación del conferencista Oso Trava, con lo que CANACO Acuña pondrá el broche de oro a la celebración de un siglo de existencia.