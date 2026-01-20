Contactanos
Coahuila

CANACO Acuña alista festejos por su centenario con seis grandes eventos

La cámara empresarial celebrará 100 años de historia con foros, actividades deportivas y encuentros dirigidos a jóvenes, mujeres y empresarios.

Por Angel Garcia - 20 enero, 2026 - 10:51 a.m.
      Ciudad Acuña, Coah.– La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Acuña se prepara para conmemorar su 100 aniversario con un calendario de seis eventos que se desarrollarán a lo largo del año, enfocados en distintos sectores de la comunidad y con actividades de gran impacto.

      El presidente del organismo, José Santos, informó que el objetivo de estas celebraciones es reconocer la trayectoria y el trabajo de los comerciantes que han contribuido al desarrollo económico de la ciudad, a través de eventos masivos que involucren a estudiantes, mujeres, empresarios y al público en general.

      Actividades programadas para el centenario

      Las actividades darán inicio los días 25 y 26 con el foro "Jóvenes CANACO", en el que se impartirán conferencias dirigidas a alrededor de mil 600 estudiantes de la localidad.

      Posteriormente, el 4 de marzo se llevará a cabo una serie de conferencias enfocadas en mujeres, con la participación de ponentes de talla internacional. Más adelante, los días 13 y 14 de marzo se realizará el Moto Fiesta 2026, seguido del evento deportivo Running Las Vacas, programado del 20 al 22 de marzo.

      Cena de gala y cierre de celebraciones

      La conmemoración formal del centenario tendrá lugar el 30 de mayo con la Cena CANACO, a la que se convocará a expresidentes e integrantes destacados de la cámara a lo largo de su historia.

      Como cierre de los festejos, el 1 de octubre se desarrollará un foro empresarial que contará con la participación del conferencista Oso Trava, con lo que CANACO Acuña pondrá el broche de oro a la celebración de un siglo de existencia.

