Se incendia palapa dentro de vivienda en la colonia Rincón del Valle

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza. – Un incendio registrado la noche de este lunes en una palapa ubicada en el patio de una casa habitación dejó únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en un domicilio localizado sobre la calle Río Mississippi, en la colonia Rincón del Valle. Al lugar acudieron paramédicos y personal de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes atendieron la emergencia y confirmaron que no fue necesaria la atención hospitalaria para los habitantes del inmueble.

De acuerdo con el propietario, se desconoce la causa que originó el incendio, así como la forma en que inició el fuego. La situación fue controlada oportunamente, evitando que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.

Autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener medidas preventivas en patios y áreas con estructuras de madera o materiales inflamables.

