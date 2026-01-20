Fatal accidente carretero deja un fallecido y un lesionado prensado

Ramos Arizpe, Coahuila.

Un aparatoso accidente vehicular registrado en la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 35 con entronque a Mesillas, dejó como saldo una persona sin vida y otra gravemente lesionada la mañana de este martes.

En el percance participaron un tráiler que circulaba de Monclova hacia Ramos Arizpe, y una camioneta tipo "pick up" color blanco, perteneciente a la empresa Aguafría, fábrica de hielo, que se desplazaba de Ramos Arizpe a Monclova. En esta última viajaban dos hombres de entre 30 y 40 años de edad.

De acuerdo con el testimonio del operador del tráiler, la camioneta habría invadido el carril contrario, lo que provocó un impacto frontal que derivó en que ambas unidades salieran de la carpeta asfáltica en sentidos opuestos. Tras el choque, el copiloto de la "pick up" salió proyectado del vehículo y, al arribo de los cuerpos de emergencia, ya no contaba con signos vitales.

El conductor de la camioneta quedó prensado de las extremidades inferiores, por lo que fue necesario el uso de equipo hidráulico para lograr su liberación. Una vez rescatado, fue trasladado de urgencia en la unidad 481 al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, en código rojo, con múltiples lesiones.

Detalles confirmados

Autoridades correspondientes acudieron al sitio para realizar las diligencias y el deslinde de responsabilidades, mientras que el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante las labores de auxilio.