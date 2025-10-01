Capturan en Ciudad Acuña a mujer buscada en Texas por tráfico de personas

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con los U.S. Marshals y el Instituto Nacional de Migración (INM), lograron la captura de Suzanne "N", ciudadana estadounidense de 45 años, requerida en Texas por el delito de tráfico de personas.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención se llevó a cabo el miércoles 1 de octubre tras labores de inteligencia conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Posteriormente, se realizó una deportación controlada hacia Estados Unidos, donde será procesada por las autoridades competentes.

Suzanne "N" contaba con una orden de arresto vigente en Texas por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de migrantes.

La Fiscalía de Coahuila informó que continuará colaborando con instancias internacionales para combatir de manera frontal los delitos vinculados con la trata y el tráfico de personas en la frontera norte.