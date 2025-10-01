Alumnos suspendidos tras agresión en CBTIS 20

SABINAS, COAH.- Eduardo Robles Mesta, director del CBTIS 20, habló sobre un incidente de agresión entre alumnos que fue difundido en redes sociales, generando preocupación.

El director reconoció que el incidente ocurrió el 19 de septiembre fuera del plantel, en Nueva Rosita, cuando los alumnos bajaban del camión; específicamente, el altercado tuvo lugar debajo del vehículo. Robles Mesta aclaró que no hubo conflictos previos dentro de la institución, sino que la situación se presentó en la localidad de origen de los estudiantes. Uno de los alumnos resultó más afectado por la agresión.

Los padres de los involucrados acudieron a la escuela, lo que llevó a la aplicación inmediata de los protocolos establecidos. Como resultado, ambos alumnos fueron suspendidos temporalmente mientras se determinaban responsabilidades, asegurando que el objetivo es lograr una mediación y conciliación entre los padres para evitar futuros conflictos.

Robles Mesta señaló que los alumnos, de primer semestre y con solo un mes en el CBTIS 20, traen antecedentes de problemas desde primaria y secundaria, incluso compartieron centro educativo en ese nivel. Uno de los padres optó por cambiar al menor de secundaria, pero aparentemente los conflictos persistieron. "Son problemas que traen de antes", comentó el director.

Los estudiantes fueron reintegrados a clases el miércoles siguiente al incidente, tras firmar una carta compromiso. Ambos recibieron suspensión equitativa y fueron canalizados con la psicóloga del plantel para orientación.

Finalmente, el director subrayó la importancia de fomentar una convivencia sana y recordó que existen instancias externas a las que los padres pueden acudir para abordar estos problemas. "Nosotros actuamos dentro de lo que nos compete aquí en la escuela", concluyó.