Isaac Castañeda Lozano promueve la conciencia ambiental en Sabinas

SABINAS, COAH.- El presidente de la Asociación Civil Paseo del Río, Isaac Castañeda Lozano, sostuvo un encuentro con estudiantes del Colegio de Bachilleres de Coahuila, con el propósito de fomentar la conciencia sobre el cuidado y preservación del río Sabinas, uno de los principales patrimonios naturales de la región.

Durante las pláticas, Castañeda Lozano compartió reflexiones sobre la historia, biodiversidad y relevancia ecológica del río, subrayando que su protección no solo es una responsabilidad ambiental, sino también un compromiso con las futuras generaciones. "Nuestro río merece respeto, atención y acciones concretas", expresó ante los jóvenes.

El diálogo incluyó dinámicas participativas, en las que los estudiantes pudieron expresar sus ideas y preocupaciones sobre el estado actual del río, así como proponer iniciativas para su conservación. La actividad buscó fortalecer el vínculo entre la juventud sabinense y su entorno natural, promoviendo valores de responsabilidad y pertenencia.

Isaac Castañeda destacó que estas charlas forman parte de una campaña permanente impulsada por Paseo del Río, cuyo objetivo es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de mantener limpio y vivo este espacio emblemático. Asimismo, invitó a los asistentes a sumarse a futuras jornadas de limpieza y reforestación.

La Asociación Civil reiteró su compromiso de seguir trabajando en conjunto con instituciones educativas, autoridades locales y sociedad civil para garantizar que el río Sabinas continúe siendo fuente de vida, identidad y orgullo para todos los habitantes de la región.