Alcalde de Monclova comparte experiencia de gobernanza en capacitación del PRI Acuña

Ciudad Acuña.— En el marco de su ruta de capacitación interna, el PRI de Acuña recibió al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, quien encabezó la conferencia "Gobernanza, experiencia en su gestión", dirigida a militantes y cuadros del partido.

¿Qué ocurrió?

Durante su exposición, Villarreal detalló los factores que han definido su administración y subrayó el uso estratégico de las redes sociales como una herramienta indispensable para la operación gubernamental. Señaló que, mediante la tecnología, es posible mejorar la comunicación con la ciudadanía y optimizar la toma de decisiones.

"Agradecemos la invitación y sin duda queremos brindar consejos y algunas estrategias que pueden funcionar para tener un mejor manejo de gobierno, por medio de la tecnología", mencionó el alcalde ante los asistentes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El presidente del comité municipal priista dio la bienvenida al invitado y resaltó la importancia de fortalecer la formación política rumbo al proceso electoral de 2026. Villarreal, por su parte, llamó a los presentes a mantener una preparación constante y adecuada para enfrentar los retos venideros.