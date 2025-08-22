Catean vivienda en Ciudad Acuña por presuntos delitos contra la salud

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo durante la madrugada del viernes en la colonia 28 de Junio , como parte de una investigación relacionada con delitos contra la salud .

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Donato Guerra número 1106 , donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal atendieron un reporte previamente integrado a una carpeta de investigación .

De acuerdo con fuentes oficiales , el cateo forma parte de los trabajos coordinados entre autoridades municipales, estatales y federales para ubicar y detener a personas que operen fuera del marco legal .