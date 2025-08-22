Catean vivienda en Ciudad Acuña por presuntos delitos contra la salud

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno realizaron un cateo durante la madrugada del viernes en la colonia 28 de Junio, como parte de una investigación relacionada con delitos contra la salud.
El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Donato Guerra número 1106, donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal atendieron un reporte previamente integrado a una carpeta de investigación.
De acuerdo con fuentes oficiales, el cateo forma parte de los trabajos coordinados entre autoridades municipales, estatales y federales para ubicar y detener a personas que operen fuera del marco legal.
En los últimos meses, los cateos en distintos sectores de Ciudad Acuña se han vuelto frecuentes, como parte de una estrategia para combatir actividades delictivas en zonas residenciales.