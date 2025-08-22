Cuentos, risas e imaginación: una tarde mágica en la colonia Manantial de Nava

Nava, Coah. – Una tarde de alegría y creatividad vivieron niñas, niños y familias de la colonia Manantial durante la narración oral "Los cuentos de Kary y Yoyis" , a cargo de Karina Jiménez . La plaza del sector se llenó de sonrisas, risas y mucha imaginación mientras los pequeños escuchaban las historias.

Vecinos destacaron la importancia de este tipo de actividades, que permiten convivir en comunidad y acercar la cultura de manera divertida.

"Es bonito ver a los niños emocionados y participando; estos espacios hacen la diferencia para todos nosotros", comentó una madre que asistió con sus hijos.