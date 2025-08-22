Rescatan a abuelito centenario

MONCLOVA, COAH. – La historia de Don Jesús Martínez Villarreal, un hombre de 107 años quien vivía en condiciones insalubres en la colonia Hipódromo, conmovió a la comunidad de Monclova.

Tras ser dada a conocer la precaria situación en la que vivía, elementos del Departamento de la Policía Municipal de Monclova y oficiales del Estado acompañados de socorristas, intervinieron para limpiar su vivienda y mejorar su calidad de vida.

Desde las 09:30 horas de este viernes, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Coahuila, socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), cadetes y voluntarios comenzaron una ardua jornada de limpieza en la vivienda de Don Jesús, ubicada en la intersección de las calles Primero de Mayo y 16, donde el anciano vivía rodeado de basura, cucarachos, ropa acumulada y objetos que recogía para vender.

El proceso fue largo y complicado: en dos horas, se logró sacar toneladas de basura y desinfectar cada rincón de la pequeña vivienda.

Los oficiales municipales adquirieron productos de limpieza, como insecticidas, pinol, cloro y hasta ácido muriático, para erradicar los insectos y desinfectar el entorno.

Con ayuda de los químicos, oficiales y hasta socorristas hicieron uso de cubrebocas y guantes, no dudaron en tomar escobas y trapeadores para realizar una limpieza a profundidad mientras los cucarachos buscaban escapar.

El inodoro de la vivienda de don Jesús fue extraído y tirado junto a toda la basura que se sacó de la casa, en al menos cuatro viajes.

El colchón donde Don Jesús dormía estaba lleno de cucarachas y arañas, lo que dificultaba aún más su situación.

Las autoridades describieron la escena como una intervención típica de un caso de acumulador, donde la acumulación de objetos había ido fuera de control, convirtiéndose en un foco de infección.

Además, se reveló que Don Jesús, debido a su avanzada edad y su salud, se mostraba reacio y agresivo hacia su hijo cuando este intentaba intervenir en la limpieza, una conducta que los expertos señalaron como común en casos de acumuladores.

A fin de descartar cualquier posible abuso o abandono, los oficiales pidieron al hijo de Don Jesús, Juan Luis Martínez Seriñana, un comprobante de pago de la pensión mensual de su padre, que asciende a tres mil 500.

Esta medida se tomó para asegurar que el adulto mayor estuviera recibiendo el apoyo necesario y que su situación no estuviera siendo desatendida de manera deliberada.

Juan Luis, de 68 años, agradeció el apoyo de las autoridades y vecinos, y expresó su preocupación por la salud de su padre, quien no solo vive en soledad, sino que también ha enfrentado los efectos de la desnutrición severa.

La intervención de los expertos, como la psicóloga Gabriela Barajas y la nutrióloga Valeria Reyes, permitió una valoración integral de Don Jesús, quien fue atendido con medicamentos y un plan alimenticio específico para mejorar su salud.

"Mi papá no está solo, pero sus condiciones de vida empeoraron porque nadie lo intervenía adecuadamente. Hoy, me siento más tranquilo al ver la ayuda que está recibiendo", comentó su hijo.

La jornada de limpieza no solo mejoró las condiciones del hogar, sino que también unió a la comunidad, quienes han comenzado a hacer un llamado a la población para que se sumen a esta noble causa, aportando muebles en buen estado, ropa y alimentos para Don Jesús. Las autoridades locales seguirán de cerca la situación y continuarán ofreciendo apoyo en lo que sea necesario.