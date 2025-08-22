Detenido Alberto 'Beto Caguamas' en operativo policial en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.– La noche de este jueves, un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Estatal, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones municipales, derivó en la detención de Alberto "N", conocido popularmente como "Beto Caguamas", señalado como responsable de la operación de un punto de distribución de bebidas alcohólicas y drogas en la colonia Benito Juárez.

El cateo fue autorizado por un juez de control y se ejecutó en un domicilio ubicado sobre la calle Corregidora, donde los agentes localizaron diversas cajas de cerveza de diferentes marcas, así como envoltorios que contenían sustancias con características de narcóticos. Todo lo asegurado fue trasladado al Ministerio Público para su resguardo y análisis.

En el lugar también se encontraban seis personas identificadas como Rubí "N" de 23 años, Ericka "N" de 26, Mary "N" de 21 y José "N" de 54 años, además de dos hombres cuya identidad no fue revelada.

Autoridades informaron que, además de estar presentes durante el operativo, habrían incurrido en conductas de agresión y amenazas contra los agentes, lo que motivó su detención.

Vecinos de la colonia Benito Juárez señalaron que el inmueble funcionaba como expendio clandestino desde hace tiempo, operando a todas horas y sin restricciones.

La presencia del sitio era de conocimiento común en la zona, donde Alberto "N" se ganó el apodo de "Beto Caguamas" por dedicarse principalmente a la venta de cerveza fuera de la regulación legal.

El material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Los paquetes con narcóticos fueron enviados al laboratorio de la dependencia, donde se determinará con precisión el tipo de sustancias encontradas.

La investigación continúa a fin de esclarecer el alcance de la operación y la posible relación de los detenidos con actividades de distribución de drogas y alcohol en la región sureste del estado.