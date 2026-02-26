Cateo en Ciudad Acuña por presunto abuso infantil moviliza a fuerzas estatales

Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos estatales realizaron un cateo en un domicilio del fraccionamiento Colinas del Valle, ubicado en la entrada de la ciudad, como parte de una investigación por un presunto caso de abuso contra una menor de tres años.

El cateo se llevó a cabo en un domicilio del fraccionamiento Colinas del Valle, generando expectación entre los vecinos.

El operativo fue encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes se presentaron en la calle Lardilla para ejecutar la diligencia correspondiente.

Durante el operativo, la AIC aseguró un arma de fuego y una computadora con información relevante para la investigación.

De acuerdo con información preliminar, durante la intervención las autoridades aseguraron un arma de fuego y una computadora que presuntamente contiene información relevante para las indagatorias en curso.

Las autoridades continúan con las indagatorias y se espera información adicional sobre el caso en las próximas horas.

El despliegue policial generó expectación entre vecinos del sector, quienes observaron las acciones judiciales realizadas en la vivienda señalada.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles de manera oficial. Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información adicional para esclarecer los hechos.