Coahuila

Choque entre auto y autobús “El Metro” moviliza cuerpos de emergencia en carretera Morelos–Allende

Autoridades mantienen abierta la circulación mientras investigan las causas del accidente.

Por Alberto Ibarra Riojas - 26 febrero, 2026 - 10:25 a.m.
Choque entre auto y autobús “El Metro” moviliza cuerpos de emergencia en carretera Morelos–Allende
      Morelos, Coah.— Un accidente automovilístico se registró alrededor de las 16:00 horas de este martes sobre la carretera Morelos–Allende, a la altura del Castillito, donde participaron un vehículo particular y un autobús de la línea Metropolitano, conocido como “El Metro”.

      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública, quienes brindaron apoyo a las personas involucradas y realizaron labores de abanderamiento para mantener el orden vial y prevenir otro percance en la zona.

      Detalles confirmados

      Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de los ocupantes, ya que las autoridades no han emitido un informe formal. La circulación permanece abierta en ambos sentidos; sin embargo, se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por el área.

