Carlos Villarreal destina más de 20 millones a seguridad pública en Monclova

Para marzo inicia inversión superior a los 20 millones de pesos para la remodelación de las instalaciones de Seguridad Pública, como parte de un compromiso asumido por el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez.

"El siguiente mes estaremos anunciando la inversión de más de 20 millones de pesos en la remodelación de la comandancia, tal y como hice el compromiso", expresó el edil.

Señaló que esta inversión representa un paso importante en la dignificación de los espacios donde labora la corporación municipal, reforzando el trabajo coordinado que se realiza diariamente para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

El alcalde destacó que la seguridad ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la región, ya que ha permitido que los empresarios se sientan en confianza y que Monclova sea considerada un destino atractivo para nuevas inversiones.

"La seguridad nos ha dado la oportunidad de que nuestros empresarios se sientan seguros y que seamos un objetivo directo de nuevas inversiones. Es algo que no debe parar, salvo por circunstancias externas, nacionales o internacionales", puntualizó.

Asimismo, subrayó que se continuará trabajando en el fortalecimiento de la corporación, con la preparación de unidades especializadas para reaccionar ante cualquier situación delictiva, además del uso de tecnología para proteger tanto a los elementos como a la ciudadanía ante cualquier eventualidad.

Finalmente, reiteró que su administración seguirá invirtiendo en lo que calificó como el recurso más valioso del municipio: la corporación policiaca, apostando por capacitación, infraestructura y equipamiento que permitan mantener la seguridad y tranquilidad de las familias de Monclova.