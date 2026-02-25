Ex trabajadores de AHMSA viajan a CDMX para seguir subasta

Ante la incertidumbre que ha marcado los últimos meses, una comisión de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), encabezada por miembros de su mesa directiva como Julián Torres Ávalos, partió vía terrestre con destino a la Ciudad de México. El objetivo principal de este viaje es dar seguimiento cercano al proceso de la subasta de la empresa, la cual consideran el paso definitivo para resolver la severa crisis financiera que atraviesa la base laboral.

Para los ex obreros, la expectativa central es que la empresa se venda finalmente para que se liberen los recursos necesarios que permitan cubrir los adeudos salariales pendientes. Julián Torres enfatizó que el optimismo prevalece entre sus compañeros. La confianza del grupo está depositada en que el proceso se concrete en la fecha estipulada del 27 de este mes, evitando así prolongar la espera.

A pesar de que figuras como Ismael Leija han mencionado la posibilidad de una segunda subasta en caso de que la primera no resulte exitosa, los trabajadores prefieren mantener una postura positiva. Para la comitiva que viaja en autobús a la capital, no existe espacio para el pesimismo; su enfoque se mantiene estrictamente en que la transacción se realice de manera inmediata para garantizar la supervivencia económica de las familias afectadas.

Este traslado representa un esfuerzo más por parte de los trabajadores para asegurar que sus voces sean escuchadas en las instancias correspondientes durante estos días cruciales. Mientras se aproximan a la capital, el sentimiento generalizado es de esperanza y determinación, bajo la premisa de que la venta de AHMSA es la única vía viable para cerrar este capítulo de precariedad y obtener la remuneración por el trabajo de toda una vida.