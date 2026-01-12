Aseguran 30 libras de marihuana tras cateo en fraccionamiento San Alberto

Ciudad Acuña, Coahuila.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un cateo en un domicilio del fraccionamiento San Alberto, donde aseguraron 30 libras de marihuana y detuvieron a una persona.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Sierra de México número 125, como parte de las acciones que realizan corporaciones estatales para el combate al narcomenudeo en la ciudad.

Acciones de la AIC en Ciudad Acuña

De acuerdo con la información oficial, durante la intervención los agentes localizaron la droga conocida como marihuana, la cual fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones de rigor.

Detalles del cateo en San Alberto

En el lugar fue detenido un individuo que se encontraba al interior del domicilio al momento del cateo, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer mayores detalles sobre su identidad o situación legal.

Impacto del operativo en la comunidad

Autoridades señalaron que este tipo de acciones continúan arrojando resultados positivos, al permitir la detección y desarticulación de puntos de distribución de sustancias ilícitas en distintos sectores de Ciudad Acuña.