Contactanos
Coahuila

Aseguran 30 libras de marihuana tras cateo en fraccionamiento San Alberto

Operativo de la AIC deja un detenido en vivienda de Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 12 enero, 2026 - 12:02 p.m.
Aseguran 30 libras de marihuana tras cateo en fraccionamiento San Alberto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un cateo en un domicilio del fraccionamiento San Alberto, donde aseguraron 30 libras de marihuana y detuvieron a una persona.

      El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Sierra de México número 125, como parte de las acciones que realizan corporaciones estatales para el combate al narcomenudeo en la ciudad.

      Placeholder

      Acciones de la AIC en Ciudad Acuña

      De acuerdo con la información oficial, durante la intervención los agentes localizaron la droga conocida como marihuana, la cual fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para las investigaciones de rigor.

      Detalles del cateo en San Alberto

      En el lugar fue detenido un individuo que se encontraba al interior del domicilio al momento del cateo, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer mayores detalles sobre su identidad o situación legal.

      Impacto del operativo en la comunidad

      Autoridades señalaron que este tipo de acciones continúan arrojando resultados positivos, al permitir la detección y desarticulación de puntos de distribución de sustancias ilícitas en distintos sectores de Ciudad Acuña.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados