Bajas temperaturas provocan ausentismo en regreso a clases en la Región Centro

El regreso a clases correspondiente a la segunda parte del ciclo escolar se dio de manera atípica en la Región Centro de Coahuila, debido a las bajas temperaturas registradas en los últimos días, lo que generó ausentismo principalmente en los niveles de preescolar y primaria.

Así lo informó Abraham González, titular de Servicios Educativos, quien detalló que, de acuerdo con un balance preliminar, la asistencia escolar fue variable según el nivel educativo. En el caso de preescolar, la asistencia promedio fue de apenas 10 %; en primaria, alrededor del 30 %, mientras que en secundaria se alcanzó aproximadamente un 60 % de presencia estudiantil.

Explicó que este comportamiento se encuentra dentro de lo esperado, ya que los lineamientos oficiales establecen la suspensión de clases en preescolar a partir de los 0 grados centígrados, en primaria a -1 grado y en secundaria a -2 grados. Aunque la temperatura mínima registrada fue de 4 grados, señaló que se priorizó la salud de los alumnos.

"Se recomendó a los padres de familia que, si los niños presentaban síntomas como catarro o malestar general, los mantuvieran en casa para evitar complicaciones", indicó.

González subrayó que el personal docente y directivo se mantuvo en funciones, con maestros presentes en los salones y supervisiones constantes en los planteles. No obstante, actividades como los honores a la bandera fueron pospuestas temporalmente para evitar la exposición de los estudiantes al frío.

Añadió que el ausentismo está justificado y que las escuelas trabajarán para recuperar los días perdidos, considerando que se trata de los primeros días del reinicio de actividades, periodo en el que normalmente se realizan ajustes académicos.

El funcionario aclaró que la asistencia de los alumnos queda a criterio de los padres de familia, sin que exista obligación alguna de enviar a los menores en condiciones climáticas adversas, aunque reiteró que los planteles se encuentran en condiciones adecuadas para operar tanto en frío como en calor.