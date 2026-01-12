Durante la madrugada, la lluvia dejó zonas invadidas con hielo en la Carbonífera.

NUEVA ROSITA, COAH.- El coordinador de Protección Civil del municipio de San Juan de Sabinas, Federico Méndez Pacheco, informó que el frente frío número 27 ha traído condiciones climáticas inusuales a la región, que incluyó la caída de grajea o lluvia congelada la madrugada del domingo.

El funcionario explicó que la grajea fue muy leve y duró aproximadamente 15-20 minutos, pero fue suficiente para que se escuchara el sonido en los techos de lámina. Méndez Pacheco destacó que es inusual que se produzca grajea con temperatura de 11 grados centígrados, ya que el punto de congelación es de 0 grados Celsius.

¿Qué declaró Federico Méndez Pacheco sobre la helada?

Méndez Pacheco advirtió que el pronóstico indica que el frente frío número 28 se acercará a la región, lo que podría mantener las condiciones climáticas inestables hasta el próximo fin de semana.

El director de Protección Civil recomendó a la población estar atenta a los cambios climáticos y tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes. También recordó que la institución está preparada para atender cualquier emergencia que se presente.

Acciones de Protección Civil ante el frente frío

Ante estos pronósticos, Protección Civil de San Juan de Sabinas continuará monitoreando las condiciones climáticas y proporcionará actualizaciones periódicas a la población. Se recomienda a la ciudadanía estar atenta a los comunicados oficiales y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.